شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان الأمريكي: العالم قد يدخل في حقبة «من عدم الاستقرار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

حذر الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة ،الأربعاء، من أن العالم قد يدخل في حقبة من «عدم الاستقرار على الصعيد الدولي» مع تنامي قوة الصين وظهور تقنيات تخريبية كالذكاء الاصطناعي والروبوتات التي قد تكون حاسمة في الحروب.

وقارن الجنرال ميلي الحقبة الحالية بالتحولات الجيوسياسية الرئيسية الأخرى ، التي حدثت في تاريخ العالم، بما في ذلك سقوط روما وانهيار الاتحاد السوفيتي.

وقال الجنرال مارك ميلي في خطاب ألقاه في جامعة هاوارد: «نحن مقبلون على فترة يحتمل أن تشهد حالة من عدم الاستقرار على الصعيد الدولي»، وأشار إلى أن تنامي قوة الصين يحدث تغييراً في الوضع الراهن بعد عقود كانت فيها الولايات المتحدة بشكل أساسي «القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية العالمية بلا منازع».

وحذر ميلي من أن التغير الجيوسياسي بات مصحوباً بالابتكار التكنولوجي في أجهزة الروبوت والأسلحة التي تفوق سرعة الصوت والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات، مضيفاً أنها تقنيات «تخريبية على نحو غير اعتيادي وقد تكون حاسمة في إدارة الحروب».

وتأتي تصريحات مارك ميلي بعد أيام من تحذير وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من أن الولايات المتحدة في حاجة إلى الاستعداد لصراع محتمل في المستقبل يختلف كثيراً عن «الحروب القديمة» التي استنزفت وزارة الدفاع الأمريكية لفترة طويلة.