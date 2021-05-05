شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» تلغي مؤتمر «ميونيخ للأمن» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - رويترز

تخلى منظمو مؤتمر «ميونيخ للأمن»، الأربعاء، عن خطط لعقد مؤتمر، يلتقي فيه الحضور وجهاً لوجه هذا العام، بسبب جائحة كورونا، بعدما كانوا يأملون عقد تجمع عالمي آخر على أرض الواقع، بعد التجمع الافتراضي الذي أقيم في فبراير/شباط الماضي.

وقال المتحدث باسم المؤتمر، كريستيان تيلس: «بحثنا بدقة الخيارات المختلفة، لكن في النهاية قررنا أن مؤتمر ميونيخ للأمن لن يعقد هذا العام على أرض الواقع».

والمؤتمر الذي يعرف بأنه «دافوس للدفاع» عادة ما يجمع صفوة الشخصيات بمجالي الدفاع والأمن في العالم، في فبراير/شباط من كل عام.. ولم ترد أي أنباء عن خطط بشأن المؤتمر القادم.