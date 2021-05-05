شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل: انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا إشارة مهمة لدعم حكومتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - أ ف ب

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال مقابلة عبر الفيديو، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا سيكون «إشارة مهمة» لدعم الحكومة الانتقالية الليبية.

وقال المتحدث باسم المستشارة ستيفن سيبرت في بيان، إن الزعيمين «اتفقا على دعم الحكومة الانتقالية الجديدة بقيادة عبد الحميد الدبيبة في تحسين تموين السكان وتنظيم الانتخابات نهاية العام الحالي».

وشددت ميركل في هذا الصدد على أن «بدء انسحاب الجنود والمرتزقة الأجانب سيكون إشارة مهمة».

وكانت جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي دعوا نهاية إبريل/ نيسان الماضي، إلى «انسحاب فوري وغير مشروط لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.