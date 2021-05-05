شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال.. خوف من عودة الحرب الأهلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - د. أميرة محمد عبدالحليم *

شهدت الشهور الأخيرة حالة من تصاعد التوترات السياسية، خيمت عليها أجواء تنذر بعودة الحرب الأهلية في الصومال، تلك الدولة التي لم تخرج من عباءة الفوضى والانهيار والفشل منذ أكثر من ثلاثة عقود.

على الرغم من انتخاب حكومة مستقرة منذ عام 2012، وما طرحه قدوم الرئيس محمد عبد الله محمد فرماجو من آمال لاستعادة الاستقرار والأمن فى البلاد منذ وصوله إلى السلطة في فبراير/ شباط عام 2017، إلا أن الخلافات السياسية التى نشبت بينه وبين عدد من زعماء الولايات الفيدرالية والمعارضة حول ترتيبات الانتخابات البرلمانية والرئاسية، واعتماده على مؤسسات الدولة للاستمرار فى السلطة؛ قد أسهم في تعقد المشهد السياسي، ولجوء بعض قوى المعارضة إلى استخدام القوة؛ للإعلان عن رفض تمديد فرماجو لولايته.

فمنذ النصف الثاني من العام الماضي تعيش الصومال أزمة سياسية عميقة؛ بسبب غياب الإجماع السياسي بعد فشلها في إجراء انتخابات أواخر عام 2020 ومطلع عام 2021 كما كان مخططاً؛ حيث نشبت خلافات بين الرئيس فرماجو وبعض الولايات الفيدرالية الخمس المتمتعة بالحكم الذاتي على كيفية إجراء التصويت على الرغم من توصل فرماجو وقادة هذه الولايات إلى اتفاق في سبتمبر/ أيلول 2020 للتحضير لانتخابات برلمانية ورئاسية غير مباشرة أواخر عام 2020 وأوائل عام 2021، إلا أن المحادثات التي عقدت في فبراير 2021 بين فرماجو وزعماء الولايات الفيدرالية فشلت على وقع اتهام زعماء ولايتي جوبالاند وبونتلاند الفيدراليتين الرئيس بالتراجع عن الاتفاق وإسناد مجالس الانتخابات لحلفائه، وإعلان جماعات المعارضة أنها لن تعترف بسلطة فرماجو بعد انتهاء فترة حكمه.

ومع إقدام مجلس النواب الصومالي في 12 إبريل/ نيسان الماضي على إقرار قانون بتمديد ولاية فرماجو التي انتهت في 8 فبراير/ شباط الماضي لعامين على أن يتم إجراء انتخابات عامة مباشرة بعدها عام 2023، اتجهت الأحداث في الصومال إلى مسار الحرب الأهلية في ظل الاحتقان السياسي والرفض الشعبي لهذا القانون.

نذر الحرب الأهلية

نددت العديد من القوى السياسية بقرار مجلس النواب، واعتبرت استمرار فرماجو محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة، وقد رفض مجلس الشيوخ الصومالي قرار مجلس النواب، ودعا إلى تدخل دولي، كما شكل خصوم فرماجو في ولاياتى جوبالاند وبونتلاند تحالفاً مع قوى معارضة وبعض الطامحين بالرئاسة في العاصمة مقديشو ومن بينهم رئيسان سابقان ورئيس مجلس الشيوخ الحالي واتجهت بعض قوى المعارضة إلى استخدام القوة في مواجهة مع الجيش الوطني؛ حيث تمكن مسلحون موالون للمعارضة من السيطرة على عدد من الأحياء في العاصمة وأغلق المسلحون المنافذ إلى بعض الأحياء، وتبادلوا إطلاق النار مع قوات الجيش ما أسفر عن مقتل ما يقرب من عشرين مواطناً، مع قيام قوات الشرطة بمحاولات لقمع المعارضة ومنع الاحتجاجات الرافضة لاستمرار فرماجو والقيام ببعض المداهمات للفنادق التي تجتمع فيها قوى المعارضة، كما حدثت بعض الانشقاقات البارزة، فقد أقيل قائد شرطة مقديشو بعد محاولته إغلاق البرلمان قبل التصويت على الولاية الجديدة لفرماجو وإعلانه في خطاب عام أن فرماجو سرق السلطة. وعلى الجانب الآخر عاش سكان العاصمة مقديشو في حالة من الخوف الشديد بعد اندلاع الاقتتال بين عناصر من المعارضة وقوات الجيش الوطني واتجه بعض السكان إلى الهروب والنزوح من المدينة.

تصاعد الهجمات الإرهابية

وعلى الجانب الآخر، استغلت «حركة الشباب» المتطرفة الأزمة السياسية فكثفت من عملياتها، وكان آخر هذه العمليات في 28 إبريل/نيسان الماضي واستهدفت مقر الشرطة في مقديشو، وكانت الحركة قامت بأكثر من عشر هجمات انتحارية في مقديشو خلال النصف الثاني من عام 2020، أي أكثر من ضعف الهجمات التي شهدتها الأشهر الستة الأولى من عام 2020.. وتمكنت الحركة من السيطرة على إحدى البلدات الأسبوع الماضي في حين انتقل مقاتلون مدججون بالأسلحة من الريف إلى العاصمة.

وحملت هجمات الحركة تهديدات تتجاوز الصومال إلى دول شرق إفريقيا وخاصة الدول التي استهدفتها الحركة في السابق، وفي مقدمتها كينيا وأوغندا؛ حيث قررت كينيا - التي تتهمها الحكومة الصومالية بدعم قوات ولاية جوبالاند في مواجهة القوات الحكومية – إغلاق مخيم ديداب الذي يعد أكبر مخيم للاجئين في العالم، في الوقت الذي تقلصت فيه القوات الأجنبية التي كانت تحارب حركة «الشباب» داخل الصومال، كما علقت واشنطن ضربات الطائرات بدون طيار.

جهود لاستعادة الاستقرار

وعلى إثر تصاعد التوترات بين القوى السياسية المختلفة في الصومال حرصت العديد من الأطراف الداخلية والخارجية للدفع بإعادة الحوار بين هذه الأطراف ومن هؤلاء رئيس وزراء الصومال محمد حسين روبلي الذي حث الجيش الوطني للعودة إلى ثكناته، وطلب من زعماء الولايات الفيدرالية العودة للحوار، في الوقت الذي أعلن الرئيس المنتهية ولايته محمد فرماجو في البرلمان أنه طلب من رئيس وزرائه بدء الاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية المؤجلة، وتلى ذلك الخطاب، تصويت مجلس النواب على إلغاء التمديد في بث مباشر على التلفزيون الصومالي.

وعلى الرغم من أن قرار الرئيس فرماجو بالعودة إلى الانتخابات ووقف تمديد ولايته قد أسهم في استعادة الهدوء النسبي للعاصمة والمدن الصومالية، فإن إجراء الانتخابات العامة والرئاسية في الصومال لا يزال مرهوناً بتحقيق العديد من المتطلبات؛ أهمها: وجود رغبة حقيقية لدى كافة الأطراف الداخلية للعودة للحوار، وعدم اللجوء إلى استخدام القوة لحسم المعركة السياسية؛ حيث لا تزال قوى المعارضة متمركزة في المواقع التي استولت عليها في العاصمة مقديشو. مما يتطلب تفعيل الجهود الدولية والاقليمية لمنع الخروج عن مسار الاستقرار؛ حيث تتنافس العديد من العشائر على السلطة والموارد، وممارسة الضغوط الخارجية ومن المنتظر أن تمنع كافة الأطراف المنخرطة في العملية الانتخابية من استخدام القوة؛ لتحقيق نجاحات سياسية.

* خبيرة الشؤون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية