متطوعون من نوع آخر

خلال جائحة كورونا التي يعيشها العالم منذ العام الماضي وكثير من الأطباء والطواقم الطبية بمختلف تخصصاتهم، يعانون ضغطاً كبيراً بسبب الأعداد الكبيرة التي تحتاج إلى المعاينة والمعالجة والمتابعة وإجراء الفحوص والحجر، وتقديم جل الخدمات في المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الحجر الصحي.

هؤلاء تحدثنا عنهم طويلاً ومهما كتبنا أو قلنا لن نوفيهم حقهم من الشكر والتقدير، لكن هناك بعض الأطباء ممن لم يدخلوا غرف الحجر الصحي لمرضى «كورونا»، وبعضهم لم يتطوعوا لمراكز الفحص والتقييم والتطعيم، لكن دورهم كان عظيماً جداً من خلال ما يقدّمونه من مواد علمية مبسطة للجمهور ومعلومات قيمة من شأنها أن ترفع من مستوى الوعي بالجائحة، وما رافقها من مستجدات.

بعضهم يخصص ساعات متواصلة من يومه ليسجل الفيديوهات ويعرض المعلومات ويقدم الإحصاءات التي يحتاج إليها الجمهور لمعرفة حجم الخطر المحدق بالبشرية، ولمعرفة طرق تجاوز هذه المحنة وعدد الإصابات والحالات المتعافية في كل دولة، وطرق الوقاية وأنواع اللقاحات المقدمة والفرق بينها. يقدم الأدلة العلمية التي تسهم في إقناع الناس بهذا العلاج، وذاك اللقاح، وتلك الإجراءات كي يقلل من الضغط على زملائه المرابطين في مواقع الخطر، ويسهم في مساعدة الناس للوصول إلى بر الأمان.

الأمثلة كثيرة في كل بلد ولن يسعنا هنا إيراد أسماء، لكننا نسعى لشكرهم واحداً واحداً والشد على أيديهم لنقول لهم: إن ما تقدمونه لا يقل أهمية عما يقدمه زملاؤكم في مواقع المعالجة والفحوص.

مع كل أزمة مهما كان نوعها، يحتاج المجتمع إلى قادة رأي من المتخصصين، كحاجته للعاملين بأيديهم وأموالهم ووقتهم وجهدهم في الصفوف الأولى، ولا تقل أهمية أحد منهم عن الآخر، كي يستطيع أي مجتمع تجاوز الشائعات والأقاويل ودحض أقوال الذين يحاولون إشعال الفتن جهلاً بين الناس.

لكل من قدم دعماً نفسياً أو علمياً أو صحياً أو جسدياً نقول: شكراً لكم. وكلمة الشكر لا تفيكم حقوقهم.

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