شكرا لقرائتكم خبر عن «القمر السماوي» يسطع في نهائي الأبطال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

نال مانشستر سيتي الإنجليزي إشادة واسعة بعد تأهل«القمر السماوي» إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بفوزه على باريس سان جيرمان 2-صفر في استاد الاتحاد، بفضل ثنائية من النجم الجزائري رياض محرز في إياب نصف النهائي.

وكان «القمر السماوي» فاز ذهاباً في باريس 2-1 بفضل محرز أيضاً إذ سجل هدف الفوز من ركلة حرة بعد أن كان فريقه متعادلاً 1-1.

وأشادت الصحف العالمية بكتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا والنجم العربي رياض محرز الذي وصفته ب«صانع المعجزة».

وعنونت«لوفيجارو» الفرنسية: «محرز يصول براحته وسان جيرمان فريق مبتدئ».. و«هذه المرة الجلاد اسمه محرز».

وقالت ليكيب: «إيكاردي يختفي ومحرز السهل الممتنع وباريس يتلقى درساً».

كما انهالت الصحف الإنجليزية بالثناء على كتيبة المدرب جوارديولا، وعنونت ميرور: «عبقرية محرز لا يمكن تجاهلها بعد اليوم».

وعنونت«الصن»: «بيب يقود سيتي لنهائي أوروبا بلكمتين قاضيتين من محرز للباريسيين»، وعنونت الجارديان: «محرز يرسل سيتي لنهائي دوري أبطال أوروبا».

ووصف مشجعو سيتي الذين تجمعوا خارج أسوار استاد الاتحاد،أداء الحارس البرازيلي إيدرسون بالمذهل، وأنه «أفضل ممرر كرات في العالم» بعدما سدد الكرة لزنشنكو ثم لمحرز ليسجل أول هدفيه.

وغرد أحد مشجعي سيتي: «لو كان إيدرسون يلعب في أرسنال لوضعوه في وسط الملعب» مرفقة بايموجي باكٍ، ووصفه مشجع آخر بال«شفرة» لأن كرته سافرت مسافة طويلة لتصل لزنشنكو، ووصفه آخر ب«سادس أفضل صانع ألعاب في البريميرليج برتبة حارس».

ونال النجم فيل فودن نصيبه من المديح ووصفه ريو فيرديناند مدافع مانشستر يونايتد السابق بأنه أفضل لاعب شاب في العالم ومستواه أعلى من مستوى النرويجي هالاند، وأضاف ريو: «روبن دياز وجون ستونز قدما أداء خرافياً وفودن ومحرز كانا بمنتهى الجدارة في الهجوم ».