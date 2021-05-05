شكرا لقرائتكم خبر عن فيكتور يدشن مشاركته في بطولة كازان للجودو اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد بطولة كازان جراند سلام الروسية للجودو ظهر الخميس، المباراة الأولى للاعب منتخب الإمارات للجودو فيكتور سكرتوف، حيث يلتقي مع الفائز من مباراة الأردني يونس عيال سلمان والأوكراني خومولا ارتيم.

وتلقت البعثة أمس بمقر إقامتها في عاصمة الرياضة الروسية كازان اتصالاً هاتفياً من محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، للاطمئنان على استعداداتهم لخوض المباراة الافتتاحية في البطولة التي تضم 408 لاعبين ولاعبات من 79 دولة من بينها 10 دول عربية، وقد عبر اللاعب فيكتور ومدربه عن سعادتهم بهذا الاتصال الذي سيكون حافزاً لهم في تلك البطولة والبطولات القادمة.

ويشارك بجانب فيكتور في منافسات وزن تحت 73 كجم، 3 لاعبين عرب من السعودية ومصر والأردن ويتقدمهم فيكتور في ترتيب التصنيف العام على مستوى البطولة والعالم، والذي تأتي مشاركته ضمن برنامج الإعداد والاستعداد لبطولة العالم التي تقام في العاصمة المجرية بودابست في 6 يونيو المقبل، ثم دورة طوكيو للألعاب الرياضية الأولمبية التي تقام خلال الفترة من 23 وحتى 31 يوليو 2021 القادم.