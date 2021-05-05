شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس دبي يبحث الاستعدادات لتنظيم بطولة آسيا للملاكمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وأنس العتيبة رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للملاكمة الاستعدادات لاستضافة بطولة آسيا للملاكمة للرجال والسيدات التي ينظمها اتحاد الإمارات للملاكمة بدعم مجلس دبي الرياضي خلال الفترة من 21 إلى 31 مايو الجاري في فندق ميريديان دبي.

تم خلال اللقاء الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي الاطلاع على الاستعدادات النهائية بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وحسن الحمادي أمين عام اتحاد الإمارات الملاكمة، وخالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس، وعمر الكندي مدير البطولة، وتم تأكيد موعد وصول الفرق وعلى تطبيق الإجراءات الاحترازية لتكون البطولة بمستوى ما هو معروف عن دولة الإمارات العربية المتحدة من حسن التنظيم.

مشاركون من 25 دولة

يشارك في البطولة ملاكمون وملاكمات من 25 دولة وهي: أفغانستان، البحرين، إندونيسيا، الهند، إيران، العراق، الأردن، كازاخستان، قرغيزستان، كوريا، الكويت، لاوس، مكاو، منغوليا، نيبال، باكستان، الفلبين، قطر، سريلانكا، سوريا، تايلاند، طاجكستان، تركمانستان، أوزبكستان، واليمن بالإضافة إلى الإمارات.

تعد هذه البطولة الأقوى على مستوى العالم لما تتضمنه من مشاركة أقوى اللاعبين والمصنفين الأوائل على مستوى العالم، وتعتبر المحطة الاستعدادية والأخيرة قبل التوجه لأولمبياد طوكيو 2021، وعبر أمين عام مجلس دبي الرياضي ورئيس الاتحاد الآسيوي عن الرضا بمستوى الاستعدادات لتنظيم البطولة الأهم في القارة الآسيوية رغم تولي دولة الإمارات تنظيم البطولة في وقت قصير بعد اعتذار الهند عن الاستضافة نتيجة ما تمر به الهند من ظروف صحية وبيئية صعبة جراء جائحة كوفيد 19.

تعزيز مكانة الرياضة

أكد حارب أن مجلس دبي الرياضي حريص على التعاون مع المؤسسات الرياضية والاتحادات الوطنية والقارية والدولية لتعزيز مكانة الرياضة في الدولة والمساهمة في تطويرها على المستوى العالمي، انطلاقاً من دعم ورعاية القيادة الرشيدة في القطاع الرياضي والمكانة التي تحتلها الرياضة في حركة المجتمع وفي الحياة اليومية لجميع أفرادها.

فيما قدم أنس العتيبة شكره وتقديره لمجلس دبي الرياضي على الدور القيادي الذي يقوم به المجلس لدعم نشر ممارسة الرياضة وتطويرها واستضافة الأحداث والبطولات الكبرى التي يكون لها إرث مهم وأثر كبير في ممارسي هذه الرياضة في الدولة ورفع مستواها الفني محلياً وقارياً ودولياً. كما أكد أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي وضعها مجلس دبي الرياضي لمختلف الرياضات حيث سيتم إجراء فحص كوفيد 19 كل يومين لكامل الوفود المشاركة في البطولة من لاعبين ومدربين وإداريين وفنيين وحكام.

واصطحب سعيد حارب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي في جولة بمقر مجلس دبي الرياضي حيث تعرف الضيف إلى طبيعة العمل والأقسام الإدارية والخدمات التي يتم تقديمها في مقره بحي دبي للتصميم.