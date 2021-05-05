شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية الأحزاب تواصل "كلمتين سياسة".. وتقدم تقريرا عن دور اللجان النوعية بالنواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تنفيذ حملتها التى تحمل عنوان: "كلمتين سياسة"، للتعريف بأهم المصطلحات السياسية بطريقة سهلة ومبسطة، وجاءت حلقة اليوم عن "اللجان النوعية"، مضيفة أنه يجرى تشكيل كل لجنة نوعية بمجلس النواب بانتخاب رئيس ووكيلين وأمين سر وأنه يجب تمثيل المعارضة والمرأة والشباب فى كل لجنة.

وجاء فى التعريف، أنه يجب اختيار أعضاء اللجان وفق الخبرة والتخصص وأن اللائحة الداخلية للمجلس حددت اختصاصات اللجان.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أطلقت حملة بعنوان: "كلمتين سياسة"، للتعريف بأهم المصطلحات السياسية بطريقة سهلة ومبسطة، وجاءت أولى حلقات الحملة عن الاستجواب البرلمانى أخطر أدوات الرقابة البرلمانية، مشيرة الى أن لائحة البرلمان تمنح كل نائب حق تقديم استجواب ويوجه لرئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، ويقدم طلب الاستجواب لرئيس المجلس ويتضمن كل ما يتعلق بأسباب الاستجواب ولا يجوز أن يتضمن أمور مخالفة للدستور.

وجاء من بين المصطلحات السياسية التى ركزت عليها الحملة وقدمت تعريفا لها بطريقة سهلة ومبسطة، طلب الإحاطة ، الذى عرفته بأنه وسيلة لتوصيل صوت المواطنين، وأنه أداة مهمة لمراقبة أداء الحكومة.