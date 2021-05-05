شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طلبات إحاطة على أجندة "صناعة النواب" الأسبوع المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب 3 اجتماعات الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، حيث تعقد اللجنة اجتماعها الأول يوم الأحد الموافق 9 مايو لمناقشة موضوع طلب إحاطة بشأن قيام وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم على خام الألومنيوم، مما يهدد هذه الصناعة المهمة للاقتصاد القومى.

وتعقد اللجنة اجتماعها الثانى يوم الأحد أيضًا لمناقشة موضوع طلب إحاطة بشأن الضرر الواقع على الصناعة المصرية من قرار رئيس هيئة التنمية الصناعية بوقف التراخيص لإقامة مشروعات صناعية جديدة، ووقف تخصيص الأراضى الصناعية للتوسعات الجديدة للمستثمرين المصريين.

وتختتم لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعاتها الأسبوع القادم بعقد اجتماع يوم الإثنين عقب انتهاء الجلسة العامة لمناقشة موضوع طلب إحاطة بشأن الانتشار الملحوظ للعديد من المصانع الخاصة بتصنيع مواد التنظيف الصناعية غير المطابقة للمواصفات الصناعية والطبية والبيئية بأماكن مجهولة بعيدا عن أعين الجهات الرقابية.