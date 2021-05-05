غرفة عمليات بـ"زراعة المنيا" لمنع التعدي على الأراضي خلال أيام عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

شكّل المهندس إسماعيل عبدالبديع رضوان، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنيا، غرفة عمليات للعمل خلال أيام عيد الفطر المبارك، لمنع حالات التعدي على الأراضي.

وقال وكيل الوزارة، في تصريحات له، اليوم الأربعاء، إنه قرر تشكيل غرف عمليات داخل المديرية والإدارات والجمعيات الزراعية وحماية الأراضي بالمحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك، بالتنسيق والتعاون مع غرفة عمليات ديوان عام المحافظة، وغرفة عمليات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لمنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد.

وأوضح أنه سيتم تنفيذ المرور الميداني على الزمام لاكتشاف التعدي فور حدوثه وإزالته في المهد وإعادة الأرض إلى الزراعة مرة أخرى، وعمل جميع الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق والنيابة، حفاظًا على الرقعة الزراعية من التآكل.