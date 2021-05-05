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تعزية المكسيك في ضحايا انهيار جسر قطار مترو معلق

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، رئيس الولايات المتحدة المكسيكية، إثر انهيار جسر قطار مترو معلق وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك سلمان: «علمنا بنبأ انهيار جسر قطار مترو معلق، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث إلى فخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، وأن لا تروا أي مكروه».

من جانبه، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير ، برقية عزاء ومواساة، إلى الرئيس المكسيكي،

قال فيها: «بلغني نبأ انهيار جسر قطار مترو معلق، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجيًا للمصابين الشفاء العاجل».


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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