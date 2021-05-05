أفغانستان.. 100 هجوم لـ«طالبان» خلال 24 ساعة

ابوظبي - سيف اليزيد - كابول (عواصم)

قال مسؤولون أفغانيون: إن مقاتلي «طالبان» سيطروا على منطقة في شمال البلاد مما أضطر القوات الحكومية للتراجع وسط تصاعد العنف في الفترة الأخيرة.

وتصاعد القتال بشدة في الأسابيع القليلة الماضية، وقال مسؤولون أفغان: إن «طالبان» كثفت هجماتها منذ أن أعلنت واشنطن الشهر الماضي اعتزامها سحب جميع قواتها من البلاد بحلول 11 سبتمبر.

وقال جاويد بشارات المتحدث باسم شرطة إقليم «بغلان»: إن المقاتلين سيطروا على حي «باركا» بعد قتال دام ساعات مع القوات الحكومية التي تراجعت للمدينة الرئيسية.

وأضاف أن «طالبان» تكبدت خسائر جسيمة في القتال لكن مسؤولاً أمنياً بارزاً قال: إن 10 على الأقل من أفراد الأمن قتلوا وأسرت «طالبان» 16 آخرين.

وسقطت المنطقة بعد يوم من تصدي القوات الأفغانية لهجوم كبير على إقليم هلمند الجنوبي.

وتقول الحكومة الأفغانية إنها سجلت أكثر من مئة هجوم لـ«طالبان» على قوات الأمن ومنشآت حكومية أخرى في 26 من أقاليم البلاد وعددها 34 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال مسؤولون محليون، أمس الأول، إن «طالبان» اجتاحت موقعاً أمنياً صغيراً على طريق سريع في «بغلان» مما أسفر عن مقتل 9 جنود وإصابة آخرين بجروح.

وقال فردوس فارامارز المتحدث باسم قائد شرطة كابول إن شخصا قُتل وأصيب ثلاثة في انفجار قنبلة على الطريق في أثناء مرور سيارة مسؤول بالقطاع الطبي خارج المدينة.

وقال مسؤولون: إن سيارة ملغومة أخرى قتلت قائدا للشرطة المحلية في إقليم «بكتيكا» بجنوب شرق البلاد.

وتسيطر «طالبان» الآن على مساحات من الأراضي أكثر من أي وقت منذ أن أطاحت قوات تقودها الولايات المتحدة بحكمها بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001.