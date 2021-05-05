نقل 59 حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة إلى خارج لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (وكالات)

تم أمس، نقل 59 حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة عثر عليها في مرفأ بيروت وأماكن أخرى بعد انفجار 4 أغسطس الماضي إلى خارج لبنان، وتولت شركة «كومبي ليفت» الألمانية معالجة تجهيز المستوعبات. وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء إنه «بعد متابعة حثيثة من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على مدى أكثر من 8 أشهر، تم ترحيل 59 حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة كان تم العثور عليها في مرفأ بيروت وأماكن أخرى بعد كارثة انفجار 4 أغسطس». وأضاف البيان أن شركة «كومبي ليفت الألمانية، تولت معالجة توضيب هذه المستوعبات بشكل آمن على مدى الأشهر الماضية، وفقاً للعقد الموقع مع الشركة لإخراج هذا الخطر من لبنان». واكتشف الخبراء الألمان، الذين ساعدوا في التعامل مع المواد الكيميائية السامة والقابلة للاشتعال في مرفأ بيروت، أن استعدادات الأمان بالميناء مزرية، وأنه تم تخزينها هناك لسنوات من دون أي تدابير أمان خاصة. وتسببت بعض المواد الكيميائية في تآكل العلب والحاويات وتسربت من خلالها، على الأرجح في البحر.