وزير خارجية مصر يستعرض مع المبعوث الأمريكي مستجدات سد النهضة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 مايو 2021 10:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

نافش وزير الخارجية المصري سامح شكري مع المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان ، آخر مستجدات مفاوضات سد النهضة وسبل إنجاح الجهود للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونا حول ملء وتشغيل السد.

وقال أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية إن شكري ووزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، “استعرضا خلال الاجتماع مسار ملف سد النهضة الممتد لعقد كامل منذ أن بدأت إثيوبيا بناء هذا السد دون التشاور مع دولتي المصب وانتهاء بالمفاوضات الجارية على قواعد ملء وتشغيل السد والتي لم تكلل بالنجاح بسبب تعنت إثيوبيا ورفضها كل الأطروحات الفنية حول قواعد الملء والتشغيل التي قدمتها مصر خلال المفاوضات أو التي ساهم في إعدادها وسطاء دوليين وقبلتها مصر، ومنها الاتفاق الذي انتهت إليه المفاوضات التي جرت برعاية أمريكية”.

وأوضح أن الوزيرين أكدا خلال الاجتماع أن “مصر ما زالت تأمل في أن يتم التوصل لاتفاق حول سد النهضة قبل صيف العام الجاري، حيث يتعين أن تتم عملية ملء السد وفق اتفاق يراعي مصالح دولتي المصب ويحد من أضراره عليها”.

كما أعرب الوزيران عن استعداد مصر لبذل الجهد اللازم لإنجاح مسار المفاوضات الذي يرعاه الاتحاد الإفريقي وتقوده جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأشارا إلى أن مصر تتطلع للتعاون مع شركائها الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، لتحقيق هذا الهدف والتوصل للاتفاق المنشود.