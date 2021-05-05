ولي العهد السعودي يبحث مع الشيخ محمد بن زايد التطورات الإقليمية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 مايو 2021 10:22 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 5 - مايو - 2021 8:13 مساءً

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في جدة، الأربعاء، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، بحثا خلال لقائهما التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

واستعرض الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات وسبل دعمه وتطويره.

كما حضر الاجتماع الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

وحضر الاجتماع من الجانب الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني ونائب الأمين العام في المجلس الأعلى للأمن الوطني علي الشامسي وسفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد المزروعي.

وفي وقت سابق اليوم، وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إلى جدة.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما كان في استقباله الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.