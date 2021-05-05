منظمة الصحة العالمية تنشئ مركزاً للإنذار المبكر من الجوائح في برلين

محمد الفلاح - الأربعاء 5 مايو 2021

تعتزم منظمة الصحة العالمية إنشاء مركز للإنذار المبكر من الجوائح في العاصمة الألمانية برلين.



وأعلن وزير الصحة الألماني، ينس شبان، ومدير المنظمة، تيدروس-ادهانوم جيبريسيوس اليوم الأربعاء أن من المنتظر أن يبدأ عمل المركز في الخريف المقبل، بهدف تعزيز التعاون بين الدول والمعاهد العلمية في أنحاء العالم والمساعدة في اكتشاف مؤشرات مبكرة للتفشي المحتمل لأي جائحة.

من جانبه، قال جيبريسيوس: "من الدروس المستفادة من جائحة كوفيد19- أن العالم بحاجة إلى تحقيق قفزة مهمة في مجال تحليل البيانات حتى يتمكن الساسة من اتخاذ قرارات تتعلق بالصحة العامة على أساس هذا التحليل".

وقدمت الحكومة الألمانية التمويل المبدئي للمشروع، بقيمة 30 مليون يورو.

وقالت المستشارة أنجيلا ميركل في رسالة عبر الفيديو إن "البيانات تمثل أساسا مهمة لمكافحة الجائحات المستقبلية".

وأضافت أن "البيانات، عندما يتم تجميعها ومعالجتها بأدوات التحليل الصحيحة، تسفر عن معلومات ما كان لنا أن نكتشفها بمفردنا، أو على الأقل، ما كان لنا أن نكتشفها بمثل هذه السرعة، وسيستخدم مركز منظمة الصحة في برلين هذه الإمكانات التقنية وسيتشارك المعلومات مع كل الدول".