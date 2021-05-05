تقرير يكشف عن تدهور أوضاع الأتراك في عهد أردوغان

محمد الفلاح - الأربعاء 5 مايو 2021

كشفت نتائج استطلاع رأي حديث أن 26 في المئة من المجتمع التركي يعجزون عن تلبية احتياجاتهم من المأكل والمسكن.



استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة متروبول التركية للأبحاث واستطلاعات خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، تناول عائدات ونفقات المواطنين، حيث كشفت نتائج الاستطلاع العجز عن تلبية الاحتياجات الأساسية.

وخلال استطلاع الرأي تم سؤال المشاركين حول الوصف الأمثل للوضع المتعلق بعائداتهم.

وأثناء إجابتهم عن السؤال ذكر 26.6 في المئة من المشاركين أنهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، بينما أفاد 53.6 في المئة منهم أنهم قادرون على تلبية احتياجاتهم الأساسية فقط كالمأكل والمسكن.

هذا وأوضح 17.2 في المئة فقط من المشاركين أنهم يقومون بتلبية احتياجاتهم كافة بسهولة دون أية صعوبات.

ووفق البيانات الرسمية، سجل معدل التضخم النقدي في تركيا رقما قياسيًا جديدا وبلغ 17.14 في المائة على أساس سنوي، وسجل 1.68٪ خلال شهر أبريل