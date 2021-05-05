الهند تسجل 46% من الإصابات العالمية الجديدة وربع الوفيات .. والوباء يطول الأسود

■ 344 وفاة بإيران خلال 24 ساعة ماضية

■ المراكز الأميركية تمنح 247.8 مليون جرعة لقاح

■ الصين تسجل 7 حالات إصابة جديدة وافدة من الخارج

■ 1090 إصابة جديدة بمصر و60 وفاة

جنيف ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

قالت منظمة الصحة العالمية إن الهند سجلت 46 بالمئة من الإصابات العالمية الجديدة على مستوى العالم الأسبوع الماضي إلى جانب ربع الوفيات، فيما أعلنت الحكومة الهندية إصابة ثمانية أسود آسيوية بفيروس كورونا في إحدى حدائق الحيوانات، وقالت إنه لا توجد دلائل على أن الحيوانات يمكنها أن تنقل العدوى إلى البشر.

وأدى ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في الهند، والتي تشمل السلالة الهندية الشديدة العدوى، إلى امتلاء أسرة المستشفيات عن آخرها ونفاد الأوكسجين وزيادة تدفق الجثث على المشارح والمحارق، وتوفي الكثيرون في سيارات الإسعاف ومرائب السيارات وهم ينتظرون سريرا شاغرا في مستشفى أو اسطوانة أوكسجين.

وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي عن الأوبئة إن 5.7 مليون حالة إصابة سُجلت على مستوى العالم الأسبوع الماضي وأكثر من 93 ألف وفاة. وسجلت الهند وحدها 2.6 مليون حالة إصابة جديدة بزيادة بنسبة 20 بالمئة عن الأسبوع السابق، و23231 وفاة.

وتستند البيانات إلى الإحصاءات الرسمية مما يعني أن نسبة الهند قد تكون أعلى بكثير إذ يعتقد العديد من الخبراء أن عددا كبيرا من الإصابات والوفيات لا يُسجل وسط الضغوط الكبيرة على النظام الصحي. ويمثل سكان الهند نحو 18 بالمئة من إجمالي سكان العالم.

وتجاوزت الهند الاثنين حاجز 20 مليون حالة إصابة لتصبح ثاني دولة تصل لهذا الرقم بعد الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أمس أن العدد الوفيات اليومي ارتفع إلى رقم قياسي بلغ 3780 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ـ حتى صباح أمس ـ وتم تسجيل 382315 حالة إصابة جديدة أمس.

من ناحية اخرى أعلنت الحكومة الهندية إصابة ثمانية أسود آسيوية بفيروس كورونا في إحدى حدائق الحيوانات وقالت إنه لا توجد دلائل على أن الحيوانات يمكنها أن تنقل العدوى إلى البشر.

وكانت سلطات الحديقة في مدينة حيدر اباد الجنوبية قد تبادلت عينات مع معمل أبحاث حكومي في 24 من مارس بعد أن ظهرت أعراض ضيق في التنفس على تلك الأسود، ما أدى لإغلاق الحديقة في الوقت الحالي.

وقالت وزارة البيئة والغابات والتغير المناخي الهندية “استنادا إلى تجربتنا مع حيوانات ثبتت العام الماضي إصابتها بمرض (سارس-كوف2) في حدائق حيوان بأماكن أخرى من العالم، لا توجد دلائل حقيقية تشير إلى أن الحيوانات يمكنها نقل المرض إلى البشر أكثر من ذلك”.

إلى ذلك تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في إيران 73 ألفا يوم الثلاثاء.

وقدمت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية أحدث الإحصاءات عن الإصابة بفيروس كورونا، قائلة: إن الوباء أودى بحياة 344 شخصًا خلال 24 ساعة.

وأوضحت المتحدثة، سيما لاري أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن تفشي الفيروس في إيران بلغ 73219.

وأضافت أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس تجاوز 2575700 بعد اكتشاف 20150 حالة جديدة.

وأشارت إلى أنه من بين من يخضعون للعلاج في الوقت الحالي، هناك 5477 شخصاً في وحدات العناية المركزة بالمراكز الطبية بسبب الظروف الصحية الحرجة. وفي واشنطن قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الولايات المتحدة منحت 247 مليونا و‭769049‬ جرعة لقاح واق من فيروس كورونا بحلول صباح الثلاثاء ووزعت 318 مليونا و474035 جرعة.

وزادت هذه الأرقام عما سجل يوم الاثنين وهو 246 مليونا و780203 جرعات لقاح منحتها المراكز الأميركية و312 مليونا و509575 جرعة وزعتها.

وذكرت المراكز الأميركية أن 147 مليونا و894671 شخصا تلقوا جرعة واحدة على الأقل بينما تم تطعيم 106 ملايين و168588 شخصا بشكل كامل بحلول يوم الثلاثاء.

وتشمل الحصيلة التي أعلنتها المراكز الأميركية جرعتين من لقاحي مودرنا وفايزر‭‭/‬‬بيونتك وجرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون وذلك حتى الساعة السادسة صباح الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وأضافت المراكز الأميركية أنه تم منح 7802685 جرعة عبر مؤسسات الرعاية طويلة الأمد.

وفي بكين قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إنه تم تسجيل سبع حالات إصابة جديدة بمرض كوفيدـ19 يوم الرابع من مايو مقارنة مع 17 حالة قبلها بيوم.

وقالت اللجنة في بيان إن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج. وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين حالات مؤكدة، إلى عشر حالات من 20 حالة قبلها بيوم.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 90721 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

وسجلت وزارة الصحة المصرية يوم الثلاثاء 1090 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و60 وفاة، مقابل 1078 حالة إصابة و62 وفاة في اليوم السابق.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا هو 231803 من ضمنهم 173341 حالة تماثلت للشفاء و13591 وفاة. وسجلت تايلاند أمس 2112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 وفاة في الوقت الذي تكافح فيه السلطات لاحتواء موجة ثالثة من العدوى. وسجلت البلاد 74900 حالة إصابة و318 وفاة منذ بداية الجائحة العام الماضي.