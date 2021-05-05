سوريا تعلن التصدي لهجوم إسرائيلي قرب اللاذقية

دمشق ـ وكالات: قال الجيش السوري إن الدفاعات الجوية أسقطت عدة صواريخ إسرائيلية خلال غارات قبل الفجر على مدينة اللاذقية المطلة على البحر المتوسط، في هجوم نادر على منطقة موطن أجداد الرئيس السوري بشار الأسد وبالقرب من قاعدة جوية روسية.

وقال بيان للجيش إن ضربات جوية بعد الساعة الثانية صباحا بقليل أصابت عدة مناطق على طول الساحل الجنوبي الغربي من اللاذقية. وقُتل مدني وأصيب ستة في إحدى الضربات التي قال الجيش إنها استهدفت مصنعا مدنيا للبلاستيك في اللاذقية.

وقال البيان “تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”. وذكرت وسائل إعلام رسمية في وقت سابق أن الهجوم الإسرائيلي أصاب كذلك بلدة الحفة شرقي اللاذقية ومصياف في محافظة حماة. ولم يعقّب الجيش الإسرائيلي.

ورغم أن الضربات الإسرائيلية في الأعوام القليلة الماضية استهدفت الكثير من المناطق في سوريا، فإنها نادرا ما تصيب اللاذقية القريبة من قاعدة حميميم الجوية الروسية.

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