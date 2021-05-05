الاقتصاد النيابية: البيروقراطية والروتين أخّر انطلاق مشاريع استثمارية

وقال رئيس اللجنة أحمد سليم الكناني في بيان، "نشيد بقرار الحكومة القاضي بإلغاء إجازات المشاريع المُتلكئة"، مستدركاً بالقول إن "البيروقراطية والروتين الذي تعتمده الدولة أخّر انطلاق الكثير من المشاريع الاستثمارية".ودعا الكناني الى "التمييز بين ِالمستثمر المتلكئ الحقيقي الذي استوفى كافة الشروط القانونية ولم يباشر بالمشروع الاستثماري دون وجود عذر حقيقي يدعو إلى تأخير العمل، وبين المستثمر الذي أخرت بيروقراطية العمل الإداري في التعامل مع المستثمر، انطلاق مشروعه".

كما دعا رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الحكومة وهيئة الاستثمار إلى "الانتباه لقرار إلغاء إجازات المشاريع، لأنها قد تُرتب أموال جزائية على الدولة يكسبها المستثمرون في حال تقديم ما يثبت إلى المحاكم، أن دوائر الدولة وراء تأخّر منح الإجازات والموافقات الأصولية لبدء المشروع".