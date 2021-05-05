شكرا لقرائتكم خبر عن أمسيات رمضانية للجان النوعية لتنسيقية شباب الأحزاب للتعرف على المنضمين الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سلسلة من اللقاءات تحت مسمى الأمسيات الرمضانية، بهدف تعرف أعضاء اللجان على الأعضاء الجدد وتعريفهم بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وخلق نقاش مفتوح حول أهم الموضوعات المتعلقة بكل لجنة على حدة، من أجل إثراء أجندات عمل اللجان النوعية.

وكانت البداية عند لجنة النقل والقوى العاملة، والتي بدأت أمسيتها الرمضانية بالتعريف بالتنسيقية، من قبل النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب، والنائب محمد عزمى، والنائب محمود القط أعضاء مجلس الشيوخ، وأحمد مشعل عضو التنسيقية.

وتضمن النقاش تأسيس التنسيقية وهيكلها التنظيمي بداية من مجلس الأمناء وباقي اللجان حتى اللجان النوعية، ثم دار الحديث حول التعريف بلجنة القوى العاملة والنقل.

وأقامت لجنة الصحة أمسية رمضانية، تناولت فيها ملف الزيادة السكانية، وكيفية تحديدها، وكيفية معالجتها والحد من الولادة القيصرية التي تؤثر على الأم والجنين، وجهود الدولة من خلال اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة الزيادة السكانية، واستراتيجية الدولة في هذا الشأن، كما ناقشت الأمسية هيئة الشراء الموحد، وهيئة الدواء المصرية.

أما لجنة العلاقات الخارجية، فناقشت مع الأعضاء الجدد آلية المقترحات ونشرها، والورق البحثي وشرح أهميته.

وألقى كل من النائب والنائبة أميرة صابر والنائب أحمد مقلد أعضاء مجلس النواب، والنائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ كلمة، شرحوا من خلالها فكرة التنسيقية وثقافة الاختلاف ودور كل في موقعه وكيفية التشابك والترابط بين مختلف الأيديولوجيات.