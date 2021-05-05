شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق باب الاشتراك فى مشروع العلاج بنقابة الصحفيين غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلق نقابة الصحفيين، غدا الخميس، باب الاشتراك فى مشروع العلاج للأعضاء، وكان محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين قد قال من قبل إنه سيتم مد فترة الاشتراك بمشروع العلاج للزملاء الأعضاء بالجمعية العمومية لمدة ثلاثة أيام تعويضا عن فترة الإجازات، حيث كان مقررا غلق باب الاشتراك بمشروع العلاج يوم الأحد من هذا الأسبوع.

وكانت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، أعلنت من قبل عن فتح باب الاشتراك الاستثنائى بمشروع العلاج، دون غرامات، لمدة أسبوع، مضيفا أنه فى ظل جائحة كورونا وموجاتها المتكررة، يستهدف هذا القرار تمكين الزملاء الذين حالت ظروف متنوعة دون تمكنهم من الاشتراك فى مشروع العلاج، واستجابة لطلبات قدمت من أعضاء بالجمعية العمومية، راغبين فى الاشتراك، وكذا إضافة أفراد بأسرهم.