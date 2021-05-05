شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يبحث تغليظ العقوبات على التصوير المحاكم بدون إذن الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف مجلس النواب جلساته الأسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث يعقد جلستين يومى الأحد والإثنين، يناقش يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئؤن التشريعية عن مشروع قـانون مُقدم من الحكـومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والذى يتضمن تغليظ العقوبات على التصوير بالمحاكم بدون إذن.

ويناقش أيضًا تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

وينظر المجلس خلال جلسة الإثنين 16 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب بشأن خدمات بدوائرهم ومن المنتظر ان يوقم المجلس باحالتها للحكومة لاتخاذ اللازم بشان ما جاء فيها حيث ان لجنة الاقتراحات وافقت عليها جميعها.