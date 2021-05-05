ممثلة التجارة الأميركية: التعافـي يستلزم توفير اللقاحات عالميا

واشنطن ـ رويترز: قالت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي إن التوسع في توفير اللقاحات في أنحاء العالم ضروري لإنهاء جائحة فيروس كورونا وترسيخ التعافي الاقتصادي.

وفي كلمة أمام مؤتمر مجلس الأميركتين، قالت تاي إن العالم أحرز تقدما حقيقيا صوب إنهاء الجائحة، لكن ما زال هناك الكثير الذي يتعين القيام به.

وأضافت “يشمل ذلك توفير اللقاحات على نطاق واسع ومعالجة عدم الإنصاف العالمي في توافرها.. هذا ليس مجرد ركن من أركان الصحة العامة. إن تعافينا الاقتصادي يعتمد عليه.”

من المقرر أن تناقش تاي طلبا تقدمت به الدول النامية لكي تُسقط منظمة التجارة العالمية حقوق الملكية الفكرية عن لقاحات فيروس كورونا خلال اجتماع للجنة العامة للمنظمة في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وعقدت الممثلة التجارية بالفعل اجتماعا مع المديرين التنفيذيين لكبار منتجي اللقاحات خلال الأيام القليلة الماضية لبحث المقترح وسبل تعزيز إنتاج اللقاحات وتوزيعها.

كان رون كلاين كبير موظفي البيت الأبيض قال يوم الأحد إن تاي سوف “تشرع في محادثات بشأن سبل توسيع نطاق توزيع هذه اللقاحات، والتوسع في ترخيصها، وتقاسمها على نطاق أوسع،” مضيفا أن تفاصيل أكثر ستتوافر خلال الأيام القادمة.

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