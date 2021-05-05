متحدث عسكري: سنرد بقوة على من يستهدف القواعد العراقية

بغداد - ياسين صفوان - كشف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الأربعاء، أن القوات الأمنية سترد بقوة على من يستهدف القواعد العراقية.



وقال رسول في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "القوات الامنية مستمرة بمتابعة وملاحقة المجاميع الارهابية وحققت ضربات موجعة خلال عمليات أمنية مركزة على الجهد الاستخباراتي وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة".

وأضاف، أن "ما يخص قاعدة بلد واستهدافها، فهي قاعدة عسكرية وكل من يعمل بها عراقيون سواء من الضباط والمهندسين والفنيين وحتى كوادر الحماية والحراسة"، مشيرا الى أنه "عند استهداف هذه القاعدة لا نرى فائدة من ذلك كونها قاعدة عسكرية عراقية ولا يوجد بها أي عنصر من التحالف الدولي".

وشدد رسول على أنه "سنتابع ونلاحق من يحاول استهداف القواعد العسكرية العراقية"، لافتا الى أن "قواتنا قادرة اليوم على الرد بعزم وقوة على كل من يستهدف المواطنين أو القوات الامنية أو القواعد العسكرية العراقية".