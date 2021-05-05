أمير الكويت: بلادنا أمانة ولن نسمح بزعزعة استقرارها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأربعاء، إنه "لن يسمح" لكائن من كان بأن يزعزع أمن البلاد واستقرارها.

وأوضح الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في خطاب متلفز: "الكويت أمانة في أعناقنا ولن نسمح لكائن من كان بأن يزعزع أمنها واستقرارها من خلال نشر دعوات مغرضة هدفها المسّ بوحدتنا الوطنية".

وأضاف أمير الكويت: "جميعنا مطالبون بالوقوف في وجه الشائعات التي تُبث في منصات التواصل الاجتماعي وتحرّي الدقة لمعرفة الحقيقة كاملة".

وتابع "متمسكون بالنهج الديمقراطي الذي ارتضيناه مبتعدين عن أجواء الاحتقان والتوتر وعن كل ما يدعو للتفرقة التي تؤدي إلى بطء عجلة التنمية".

ومضى قائلا "التعاون بين سلطات ومؤسسات الدولة هو الأساس لأي عمل وطني ناجح والأسلوب الأمثل نحو الإنجاز".

أمير الكويت قال أيضا "أسجل بالغ الإشادة بالعاملين في الصفوف الأمامية والمتطوعين لمواجهة وباء كورونا وندعو الجميع إلى ضرورة الالتزام بالاحترازات الصحية".