آبي أحمد يعيّن وزير التكنولوجيا رئيسا تنفيذيا لإقليم تجراي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الأربعاء، تعيين وزير التكنولوجيا والابتكار، أبراهام بلاي، رئيس تنفيذيا لإقليم تجراي، خلفا لـ"ملونغا"، الذي انتهت فترة عمله.

وقال آبي أحمد إن الرئيس التنفيذي سيكون جزءًا من الإدارة المؤقتة وسيعين مسؤولين لقيادة الهيئات التنفيذية للإقليم من مختلف الأحزاب السياسية القانونية العاملة.



يذكر أن الرئيس التنفيذي السابق لإقليم تجراي كان قد تم تعيينه نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لستة أشهر وفقا لقانون إنشاء إدارة حكومية مؤقته لإقليم تجراي بعد عملية إنفاذ القانون التي قام بها الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا ضد جبهة تحرير تجراي واسفرت عن هزيمة الجبهة وتشتت قواتها وقادتها بالجبال في إقليم تجراي.

والرئيس التنفيذي الجديد كان قد شغل عدة مناصب منها وكالة أمن شبكة المعلومات ومدير هيئه الكهرباء الإثيوبية ثم وزيرا للتكنوجيا والابتكار فضلا عن أنه عضو بارز في حزب الازدهار الحاكم بإثيوبيا.

يذكر أن المجلس الفيدرالي (الغرفة الثانية) ومجلس الوزراء الإثيوبي كان قد أجازا قانونا تشكيل إدارة مؤقتة لإقليم تجراي.

ووفقا للقانون المؤقت يتم تعيين رئيس تنفيذي لإقليم تجراي مدته ستة أشهر.

ومن المنتظر أن تشهد البلاد انتخابات عامة في يونيو/حزيران المقبل غير أنه تم استثناء إقليم تجراي من هذه الانتخابات إلى أن يتم استعادة الأمن والاستقرار بما يمكن الإقليم من إجراء انتخابات تمكنه من انتخاب حكومة منتخبة.