إصابات كورونا في #لبنان تعاود الارتفاع

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بعد أربعة أيام متتالية من تسجيل أقل من ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، سجل لبنان اليوم الأربعاء 1012 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بالإضافة إلى 22 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في إحصائها اليومي إنه تم تسجيل 1012 إصابة جديدة بالفيروس ارتفاعا عن 748 إصابة سجلت يوم أمس الثلاثاء و 249 يوم الإثنين سبقتها 700 إصابة يوم الأحد و930 إصابة يوم السبت، ليصل المجموع العام للإصابات إلى 530217 إصابة.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال اليوم الأخير 22 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس، ليبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة بكورونا 7390.