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روسيا تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات والوفيات بكورنا خلال يوم واحد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شهدت حصيلة الإصابات بفيروس المستجد "كوفيد - 19" في روسيا ارتفاعا للمؤشرين خلال الساعات الـ24 الماضية .

وأوضح مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه تم تسجيل 7975 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير ، مقارنة بـ 7770 إصابة في اليوم السابق، ، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها أربعة ملايين و847 ألفا و489 إصابة وتسجيل / 360حالة وفاة/ خلال آخر 24 ساعة /مقابل 337 وفاة أمس/، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد إلى 111 ألفا 895 حالة وفاة ، وتماثل 7506 أشخاص للشفاء ليرتفع مجموع عدد المتعافين إلى أربعة ملايين و464 ألفا 550 مريضا .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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