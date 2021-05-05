شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات والوفيات بكورنا خلال يوم واحد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في روسيا ارتفاعا للمؤشرين خلال الساعات الـ24 الماضية .



وأوضح مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه تم تسجيل 7975 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير ، مقارنة بـ 7770 إصابة في اليوم السابق، ، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها أربعة ملايين و847 ألفا و489 إصابة وتسجيل / 360حالة وفاة/ خلال آخر 24 ساعة /مقابل 337 وفاة أمس/، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد إلى 111 ألفا 895 حالة وفاة ، وتماثل 7506 أشخاص للشفاء ليرتفع مجموع عدد المتعافين إلى أربعة ملايين و464 ألفا 550 مريضا .