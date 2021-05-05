شكرا لقرائتكم خبر عن «البنتاجون» يفشل في إطلاق صاروخ عابر للقارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن: «أ ف ب»

فشلت الولايات المتحدة في إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات «مينيوتمان 3»، موضحة أنه لم يكن مسلحاً وأن تحقيقاً فتح لمعرفة أسباب الخلل، بحسب بيان ل«البنتاجون»، الأربعاء.

وأوضح سلاح الجو الأمريكي في بيان، أن الجيش يعتزم القيام بتجربة جديدة لإطلاق هذا الصاروخ. وكان يفترض إطلاق الصاروخ في الساعات الأولى من الأربعاء، من قاعدة فاندنبرج الجوية في كاليفورنيا في تجربة كالتي يقوم بها سلاح الجو بانتظام لإظهار فعالية الرد النووي الأمريكي وطمأنة حلفاء واشنطن.

وأعلن عن عملية الإطلاق في تغريدة لقائد القوة الضاربة الأمريكية. ولم يوضح البيان أين كان يفترض أن يسقط، لكن تجارب الصواريخ غالباً ما تطلق باتجاه جزر مارشال وتسقط في البحر.

وهذا الصاروخ الذي دخل في الخدمة قبل نصف قرن، هو الأرضي الوحيد في الترسانة النووية الأمريكية منذ 2005.

ويتم تثبيته في منصات الإطلاق المنتشرة في ثلاث قواعد عسكرية أمريكية في وايومنج وداكوتا الشمالية ومونتانا. وتضم الترسانة النووية الأمريكية أيضاً، صواريخ «ترايدنت» التي تطلق من البحر وتنشر في غواصات أمريكية وقنابل نووية تحملها قاذفات استراتيجية.