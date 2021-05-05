شكرا لقرائتكم خبر عن كندا تعتزم تطعيم الأطفال بلقاح فايزر المضاد لـ «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «رويترز»

قالت وزارة الصحة الفيدرالية الكندية، الأربعاء، إنه سيسمح باستخدام لقاح «فايزر بيونتيك» المضاد لفيروس كورونا لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً، لتصبح بذلك أولى الجرعات التي يُسمح بها للصغار.

وقالت سوبريا شارما، كبيرة مستشاري وزارة الصحة الفيدرالية الكندية، إن لقاح «فايزر» آمن وفعال للفئة العمرية الأصغر. وأضافت في إفادة صحفية: «بدأنا نرى الضوء في نهاية النفق».

من جانبهم قال مسؤولو الصحة الأمريكيون إنه من المتوقع أن تتخذ إدارة الغذاء والدواء خطوة مماثلة «قريباً جداً».