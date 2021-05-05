شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية التونسية تنقذ 38 مهاجراً قبالة جزيرة قرقنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تونس - أ ف ب

انتشلت القوات التونسية البحرية، الأربعاء، 38 مهاجراً من جنسيات إفريقية، بينهم ست نساء قبالة السواحل الشرقية قرب جزيرة قرقنة، بعدما أوشك مركبهم على الغرق.

وقالت وزارة الدفاع التونسية في بيان، إن «وحدة تابعة لجيش البحر أنقذت ظهر الأربعاء 38 مهاجراً غير شرعي من جنسيات إقريقية مختلفة».وتراوح أعمار المهاجرين بين 20 و35 عاماً، ومن بينهم ست نساء، كانوا «على متن قارب على وشك الغرق» بالقرب من جزيرة قرقنة شرق داخل المياه الاقليمية.

وأفاد المهاجرون أنهم أبحروا من سواحل جزيرة قرقنة في الليلة الماضية بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي.

وسجل عدد المهاجرين من تونس نحو السواحل الأوروبية أعداداً غير مسبوقة منذ العام 2011، ووقعت أحداث غرق مأسوية في عرض المتوسط كان ضحيتها للمرة الأولى مهاجرون بغالبيتهم غير تونسيين.

وتبيّن إحصاءات «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» أن 53 %من المهاجرين الآتين من تونس، والذين وصلوا إلى إيطاليا خلال الفصل الأول من 2021، هم من دول في إفريقيا جنوب الصحراء.