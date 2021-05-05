شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة اليونان: كورونا يتراجع والوضع يتحسن بالتطعيمات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اليونان - رويترز

أكد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأربعاء، أن تراجع حالات كورونا، والحصول على المزيد من اللقاحات يتيح لليونان فتح قطاع السياحة الحيوي الأسبوع المقبل، معبراً عن «ثقته الشديدة» في أن الوضع سيتحسن كثيراً خلال شهر.

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر عبر الإنترنت نظمته صحيفة «فايننشال تايمز»: إن إجراء المسحات الطبية بشكل واسع مع التطعيم، وحقيقة أن الكثير من الأنشطة ستقام في الأماكن المفتوحة؛ يمنح السلطات ثقة في أن السائحين سينعمون بزيارة آمنة.

وأضاف: «أتوقع أن يتحسن الوضع كثيراً خلال الأشهر المقبلة».

وأبدى تفاؤلاً بشأن توقعات التعافي في فترة ما بعد الجائحة وتوقع انتعاشاً ملحوظاً، بدعم من الاتحاد الأوروبي، بعد انخفاض نسبته 8.2 % في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

وتعتزم اليونان اعتباراً من 15 مايو/ أيار المقبل، رفع قيود السفر عن الزوار الأجانب الذين تلقوا لقاحاً، أو جاءت نتائج اختباراتهم سلبية. وتمثل السياحة نحو خمس اقتصاد اليونان وسوق العمل فيه. وبعد أسوأ عام شهده هذا القطاع على الإطلاق في 2020، لن يستطيع ذلك البلد تحمل خسائر موسم صيف آخر.