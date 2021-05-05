شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل ترحب بفكرة اتفاقية للتجارة بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - رويترز

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأربعاء، أن اتفاقية للتجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ستكون مفيدة للجانبين، ورحبت بعودة الولايات المتحدة تحت رئاسة جو بايدن إلى الطاولة المتعددة الأطراف.

وفي كلمة ألقتها في مؤتمر بالعاصمة برلين حول مستقبل الروابط بين الولايات المتحدة وأوروبا، قالت ميركل: "لقد أيدت دوماً اتفاقية للتجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي."

وأضافت قائلة: "لدينا اتفاقيات للتجارة مع مناطق كثيرة في العالم. سيكون من المفيد كثيراً تطوير اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة على غرار ما فعلناه مع كندا".