محافظ أسوان يستقبل أسرة المهندس علي أبو القاسم المتهم في قضية بالسعودية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، زوجة المهندس علي أبو القاسم، المتهم في قضية بالسعودية، وأطفالها الثلاثة.

وأشار المحافظ خلال اللقاء إلى أن هناك دعم متواصل من الوزرات والجهات المعنية لقضية المهندس علي أبو القاسم في القضية المتهم فيها بالمملكة العربية السعودية، مؤكدًا على تقديم المحافظة لكافة أوجه الدعم والمساندة لأسرته ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن قضية المهندس علي أبو القاسم.

من جانبها، عبرت ابتسام سلامة، زوجة "أبو القاسم" عن شكرها لمحافظ أسوان لتواصله المستمر وجهوده لعودة زوجها لأبنائه.