ننشر جداول امتحانات نهاية العام للنقل وشهادات القراءات بالأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، جداول امتحانات نهاية العام لصفوف النقل وشهادات القراءات "تجويد - عالية - التخصص" للعام الدراسي 2020/ 2021م.

أنهى الأزهر الشريف، أعمال لجان امتحانات نهاية العام للشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها، التي تعقد وسط إجراءات احترازية مشددة.

وينشر الخليج 365 الخريطة الزمنية لامتحانات الدور الأول والثاني للشهادة الثانوية الأزهرية والقراءات والعلوم والإسلامية، وإعدادية وثانوية البعوث، وهي كما يلي:

- تبدأ امتحانات الدور الأول لنقل وشهادات القراءات (تجويد / عالية / تخصص)، السبت 22 مايو الجاري، على أن تنتهي الاثنين 31 من الشهر نفسه.

- تبدأ امتحانات الدور الأول للشهادات (الثانوية / العلوم الإسلامية / إعدادية وثانوية البعوث)، السبت 19 يونيو المقبل، وتنتهي الأحد 1 أغسطس.

- تبدأ امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل (الإبتدائي، الإعدادي، الثانوي)، السبت 14 أغسطس، وتنتهي الأربعاء 18 من الشهر نفسه.

- تبدأ امتحانات الدور الثاني لنقل وشهادات معاهد القراءات (تجويد، عالية، تخصص) السبت 21 أغسطس، وتنتهي الاثنين 30 من الشهر نفسه.

- تعقد امتحانات الدور الثاني للشهادات (الثانوية، العلوم الإسلامية، إعدادية وثانوية البعوث)، السبت 4 سبتمبر 2021 وتنتهي الاثنين 13 من الشهر نفسه.

كان الأزهر الشريف، أطلق في مارس 2020، منصة إلكترونية للتعليم الأزهري قبل الجامعي، تشتمل على فيديوهات تعليمية لجميع المراحل الدراسية، إضافة إلى إعداد بنك أسئلة للشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية، ونماذج إجاباتها، وذلك في إطار تطبيق التعلم عن بعد.

وتحتوي المنصة على فيديوهات شرح مبسطة لجميع المناهج العربية والشرعية للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية والثانوية، وتم إتاحتها من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، إضافة إلى جميع المواد المشتركة بين وزارة التربية والتعليم وقطاع المعاهد الأزهرية.

وجاءت الجداول على النحو التالي: