مصرع 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنين آخرين بجروح متفرقة بالجسد، اليوم الأربعاء، في مشاجرة بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة بين أبناء عمومة، بناحية قرية أولاد سالم دائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة دار السلام بإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفين ومصابين دائرة المركز.

تبين من التحريات الأولية مصرع 4 أشخاص وإصابة اثنين آخرين نتيجة مشاجرة بين أبناء عمومة استخدمت فيها الأسلحة النارية.

انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وجرت السيطرة على طرفي المشاجرة، ونقل الجثث إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي، والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

حرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.