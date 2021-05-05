هيئة صحية أمريكية تتوقع "انخفاضًا حادًا" في إصابات كورونا بحلول يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

توقعت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن تشهد حالات الإصابة بكوفيد-19 انخفاضا حادا في الولايات المتحدة بحلول تيوليو إذا استمر نجاح جهود التطعيم على مستوى البلاد.

استخدم الباحثون تقنيات نماذج السيناريوهات لعرض التوقعات طويلة المدى للاتجاهات المحتملة في حالات كوفيد-19 والنقل للمستشفيات والوفيات في بيانات صدرت عن المركز اليوم الأربعاء في التقرير الأسبوعي للمرض والوفيات ، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وكما كان متوقعا، أدى الانخفاض في الالتزام بتدابير مكافحة الوباء، مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، إلى جانب زيادة إمكانية انتقال السلالات المتحورة الجديدة، إلى زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19، والنقل إلى المستشفى والوفيات.

ومع ذلك، أظهرت معدلات التطعيم المرتفعة والامتثال لتدابير الوقاية الصحية العامة انخفاضًا حادًا متوقعًا بحلول يوليو.

في جميع السيناريوهات الأربعة التي فحصها الباحثون، كان من المتوقع أن تزداد حالات كوفيد-19 في شهر مايو على المستوى الوطني. كما توقعوا حدوث زيادات في الوفيات هذا الشهر، تبلغ ذروتها عند 11100 أسبوعياً في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بسبب انتشار سلالة متحورة سريعة الانتشار شوهدت في البداية في المملكة المتحدة وتراجع أوامر مكافحة الوباء.

حذر الباحثون من أن النتائج لا ينبغي اعتبارها توقعات للنتائج الأكثر احتمالا، لكنها تهدف إلى المساعدة في التخطيط وتوجيه جهود الصحة العامة.