مصرع ربة منزل في حريق بـ5 منازل بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الأربعاء، متأثرة بإصابتها بحروق في حريق شب داخل 5 منازل بقرية الحلفاية التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مرفق الإسعاف يفيد بوفاة "فاطمة.أ.م"، 35 عامًا، متأثرة بإصابتها بحروق قبل وصولها للمستشفى إثر حريق داخل 5 منازل بقرية الحلفاية في نجع حمادي.

وبعد الفحص تبين أن الحريق نتيجة ماس كهربائي داخل 5 منازل ما تسبب في وفاة ربة منزل وتلفيات بمحتويات المنازل.

جار السيطرة على الحريق وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.