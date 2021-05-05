منظمات دولية تدعو إلى فرض حظر أسلحة على ميانمار

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ)

دعت منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى إلى فرض حظر على الأسلحة لميانمار في ظل الحملة العنيفة المستمرة التي يشنها الجيش على المحتجين في أعقاب الانقلاب هناك.

وقال لورانس موس، كبير المحامين بمنظمة العفو الدولية "لقد حان الوقت لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاستخدام سلطاته الفريدة لفرض حظر أسلحة عالمي شامل لمحاولة إنهاء جرائم القتل التي يرتكبها الجيش".

وقال إن مجرد إدانة المجتمع الدولي لم يكن لها أي تأثير حتى الآن.

ومنذ انقلاب الأول من فبراير، أفادت التقارير بأن 769 متظاهراً على الأقل قد قتلوا على يد الجيش، وأكثر من 4500 آخرين تم سجنهم.