تركيا ومصر تغلبان المصالح على الخلافات

وتوترت العلاقات بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان منذ قيام الأول، عندما كان قائدا لجيش بلاده عام 2013، بإطاحة مرسي من الحكم بعد تظاهرات شعبية حاشدة ضده.
لكن وزير الخارجية المصري سامح شكري لم يبد الحماس نفسه في القاهرة لتقارب البلدين، وقال في تصريحات أمام البرلمان المصري في مارس الماضي «الأقوال وحدها لا تكفي لا بد أن تكون الأقوال مقرونة بأفعال».
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