اعتداءات إرهابية تستهدف بئرين للنفط في العراق

ذكر في بيان صحفي أن حقل (باي حسن) في محافظة كركوك تعرض لاعتداءات إرهابية، أسفرت عن تفجير البئرين 183 و177، واستشهاد وجرح عدد من القوات الأمنية وشرطة الطاقة. وقد أعلنت وزارة النفط العراقية، مقتل وإصابة عناصر أمن في تفجير بئرين نفطيتن بشمال البلاد، فيما أكدت إطفاء حريق إحداهما. وأضافت: «تمكنت فرق السلامة والإطفاء في شركة نفط الشمال والجهات الساندة من إطفاء البئر 177 والسيطرة عليه في وقت قياسي، كما تعمل للسيطرة على حريق البئر 183».
وأشارت إلى أن «هذه المحاولات اليائسة، لن تثني ولن توقف العاملين في القطاع النفطي عن بذل أقصى الجهود لحماية الثروة النفطية والعمل على إدامة وزيادة الإنتاج، خدمة للصالح العام».
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