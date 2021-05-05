محمد بن سلمان يجتمع بمحمد بن زايد ويستعرضان العلاقات الثنائية

اجتمع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، في جدة اليوم، مع ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ورحب ولي العهد في بداية الاجتماع بولي عهد أبوظبي والوفد المرافق في زيارتهم الحالية للمملكة، فيما نقل ولي عهد أبوظبي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فيما حمله تحيات خادم الحرمين الشريفين لسمو رئيس دولة الإمارات.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات وسبل دعمه وتطويره، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاجتماع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

كما حضر الاجتماع من الجانب الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، ونائب الأمين العام في المجلس الأعلى للأمن الوطني علي الشامسي وسفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد المزروعي.

وكان ولي عهد أبو ظبي قد وصل جدة اليوم، وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الأمير محمد بن سلمان.