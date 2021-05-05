شكرا لقرائتكم خبر عن النرويج تخفف القيود على المتعافين من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرج اليوم الأربعاء أن بلادها تعمل على تخفيف القيود التي تطبقها لمكافحة فيروس كورونا على من تلقوا التطعيم والمتعافين.

وبالإضافة إلى من تم تطعيمهم بالكامل، فإن الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح منذ أكثر من ثلاثة أسابيع ومن أصيبوا بكوفيد- 19 في الأشهر الستة الماضية يعتبرون الآن محميين.

وتلقى في النرويج، التي يبلغ تعداد سكانها 4ر5 مليون نسمة، ما يقرب من 4ر1 مليون شخص جرعة لقاح واحدة على الأقل مضادة لفيروس كورونا حتى الآن. كما تلقى حوالي 380 ألف شخص الجرعة الثانية.