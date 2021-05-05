الدولار يبلغ ذروة أسبوعين

وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات- وصولا إلى 91.436 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 19 أبريل/نيسان الماضي.

وجاءت الانتعاشة بعد تصريحات وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأنه قد تكون هناك حاجة لرفع سعر الفائدة لمنع الاقتصاد من نمو تضخمي.

