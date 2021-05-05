انت الان تتابع خبر الدولار يبلغ ذروة أسبوعين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - بلغ الدولار أعلى مستوى له في أسبوعين اليوم الأربعاء مواصلا مكاسبه وسط حديث عن احتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية وموجة بيع لأسهم شركات التكنولوجيا قوضا الإقبال على المخاطرة، مما يصبّ في صالح العملة التي تمثل ملاذا آمنا.
وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات- وصولا إلى 91.436 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 19 أبريل/نيسان الماضي.
وجاءت الانتعاشة بعد تصريحات وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأنه قد تكون هناك حاجة لرفع سعر الفائدة لمنع الاقتصاد من نمو تضخمي.
وجاءت الانتعاشة بعد تصريحات وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأنه قد تكون هناك حاجة لرفع سعر الفائدة لمنع الاقتصاد من نمو تضخمي.