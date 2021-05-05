الرئيس الإسرائيلي يختار 'منافس نتنياهو' لتشكيل الحكومة

وأوضح ريفلين، أن "لابيد يحظى حاليا بدعم 56 برلمانيا من أصل 120".

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعاد قبل منتصف الليل من مساء أمس الثلاثاء، كتاب تكليف تشكيل الحكومة إلى الرئيس الإسرائيلي.



وجاء ذلك بعد أن أبلغ نتنياهو الرئيس بأنه فشل في انجاز المهمة التي كان قد أسندها إليه قبل 28 يوما، وأنه عجز عن تشكيل ائتلاف حكومي جديد برئاسته.

وفي حال فشل لابيد في تشكيل ائتلاف خلال فترة 28 يوما، يمكن للرئيس مطالبة البرلمان باختيار مرشح خلال ثلاثة أسابيع، وإذا لم يتمكن البرلمان من ذلك فستجرى انتخابات جديدة.

وترجع الأزمة السياسية في إسرائيل بالأساس إلى المشكلات القانونية التي يواجهها نتنياهو، إذ قال بعض الحلفاء المحتملين إنهم لن يعملوا تحت قيادة رئيس وزراء يخضع للمحاكمة.

