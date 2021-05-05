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رقم مميز ينتظر زيدان حال تخطي عقبة تشيلسي

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-05-05 | 17:39

رقم مميز ينتظر زيدان حال تخطي عقبة تشيلسي

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يطمح زين الدين زيدان مدرب نادي الإسباني الى بلوغ رقمًا مميزًا في حال تخطي عقبة تشيلسي في نصف نهائي وبلوغ النهائي.
وفي حال نجاح ريال مدريد في بلوغ النهائي، فسيكون زيدان على موعد مع النهائي رقم 4 كمدرب في أربع مواجهات بنصف نهائي المسابقة.

وسوف يعادل زيدان الرقم القياسي لمعظم المدربين الذين تخطوا قبله النهائي في 4 مناسبات وهم السير أليكس فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد السابق وكارلو أنشيلوتي ومارشيلو ليبي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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