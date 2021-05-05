إنييستا يحدد بطل الليغا

وقال إنيستا خلال فاعلية لليغا "أثق في أن البارسا سيفوز في المباريات المقبلة وسيحقق لقب البطولة التي تشهد تنافسا شديدا".

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 74 نقطة وهو نفس رصيد ريال مدريد الثاني، وكلاهما على بعد نقطتين من أتلتيكو مدريد المتصدر بـ76 نقطة.



ويواجه برشلونة السبت أتلتيكو، في مواجهة تعيد إلى الأذهان لقاء الفريقين في 2013-2014، حين أدى التعادل 1-1 إلى منح اللقب للروخيبلانكوس.

وقال إنييستا "أتذكر هذه المباراة، لقد كانت بمثابة نهائي لليغا، المباراة بدأت بشكل جيد بالنسبة لنا وسجلنا هدفا، ولكن في النهاية لم نتمكن من الحفاظ على الفوز الذي كان يحسم اللقب، وكانت خيبة أمل كبيرة، فاللقب أفلت منا في الجولة الأخيرة على أرضنا، وكان أتلتيكو فائز مستحق بها".



وعاد إنييستا إلى اللعب مع فيسيل كوبي في أول مايو/آيار بعد إصابة استمرت لأربعة أشهر.