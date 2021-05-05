رسالة من أمير الكويت لرئيس الجزائر.. 60 عاما على متانة العلاقات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت الجزائر والكويت، الأربعاء، على متانة علاقاتهما في عدة مجالات وعلى تطابق وجهات النظر في القضايا الإقليمية.

وأبدا البلدان رغبة في نقل العلاقات بينهما إلى رحاب أوسع بالتزامن مع الذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وهو التأكيد الذي صرح به وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لدولة الكويت أحمد الناصر المحمد الصباح عقب استقباله، مساء الأربعاء، من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بقصر "المرادية" الرئاسي.

وتسلم خلال اللقاء الرئيس الجزائري رسالة خطية من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وفي تصريح إعلامي، كشف وزير الخارجية الكويتي أحمد الصباح عن أجندة لقائه بالرئيس الجزائري، وأكد على تطابق الرؤى مع الجزائر حول القضايا الإقليمية المرتبطة بمواثيق وقوانين الأمم المتحدة.





وتطرق الجانبان أيضا إلى مسألة التعاون بين الجزائر والكويت في مجال الأمن السيبراني وجائحة كورونا، والتحضير أيضا للذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معرباً عن رغبة البلدين لنقل العلاقات إلى مستويات أكبر تعزز متانة العلاقات بين البلدين العربيين.

ورحّب وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، بزيارة أحمد الناصر الذي وصل، الأربعاء، إلى الجزائر مبعوثاً خاصاً لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.





وغرد بوقادوم قائلا: "مرحبا بأخي العزيز الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح وزير الخارجية لدولة الكويت الشقيقة الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر لتسليم رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".

ويبحث وزير الخارجية الكويتي في زيارته الأولى إلى الجزائر التي تستمر ليومين "تطوير التعاون الثنائي بين البلدين، وعددا من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك" وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.